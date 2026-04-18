नयाँ संविधान कि संशोधन मात्र ?

पुष्पराज प्रधान
दुई-तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) द्वारा नेतृत्व गरिएको वर्तमान सरकारले संविधान परिवर्तनबारे छलफल गर्न एक समिति गठन गरेको छ। मार्च ३० मा गठित उक्त कार्यदलको संयोजकत्व प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले गरिरहनुभएको छ। नेपालीमा एउटा प्रचलित उखान छ: ‘ गधा धोएर गाई हुँदैन’। त्यसैगरी, धेरै मानिसहरूको विश्वास छ कि वर्तमान संविधानलाई संशोधन मात्र गरेर यसका गहिरा समस्याहरू समाधान हुने छैनन्। लगभग १० वर्ष बितिसक्दा पनि यसले राष्ट्र वा जनतालाई पूर्ण रूपमा सेवा दिन सकेको छैन। बारम्बारको राजनीतिक अस्थिरता र सरकारमा भइरहने फेरबदलले वर्तमान व्यवस्था वास्तवमै कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
संविधान केवल एक लिखित दस्तावेज मात्र नभई यसले देशको संस्कृति र यथार्थ झल्काउनुपर्छ। नेपालको वर्तमान संविधान यहाँको समाजसँग मेल खाँदैन र यो बाह्य स्वार्थबाट प्रभावित छ। यसैकारण, यसलाई परिमार्जन गर्नुभन्दा प्रतिस्थापन नै उपयुक्त समाधान हो। लगातारका संशोधनहरूले वास्तविक समाधान निकाल्न ढिलाइ मात्र गर्नेछ।
वर्तमान प्रणालीले धेरै राजनीतिक पदहरू सिर्जना गरेको छ र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका लागि तलब तथा सुविधाहरूमा यति खर्च भइरहेको छ जुन देशले धान्न सक्दैन। आफ्नो दैनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकार बढ्दो रूपमा सार्वजनिक ऋणमा निर्भर हुँदै गएको छ। मार्च २०२६ को मध्यसम्ममा (२०८२ फागुन मसान्त), नेपालको कुल ऋण करिब २,८७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४७ प्रतिशत हो। यो अझै पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थामा भए तापनि यदि यसरी नै बढ्दै गयो भने जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। बढ्दो ऋणले भविष्यको विकास खर्चलाई समेत सीमित गर्नेछ।
नेपालमा अहिले सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह छन्। अन्य सरकारी संरचनाहरूसँगै यी सबैको व्यवस्थापन खर्चिलो छ र यो देशको आर्थिक क्षमताभन्दा बाहिर छ। धेरै नागरिकहरूले नेपाल जत्रो देशका लागि यति ठूलो प्रशासनिक संरचना आवश्यक छ कि छैन भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र पारदर्शितामा सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेको बताएको छ। तर, यस व्यवस्थाले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ।
यसैबीच, राजनीतिक दलहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अवधारणाबारे छलफल गरिरहेका छन्। नेपाल जस्तो सानो देशमा, जहाँ मत प्रभावित हुन सक्छ, यस्तो व्यवस्थाले नयाँ समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता देशहरूलाई हेर्दा, केही प्रत्यक्ष निर्वाचित नेताहरू धेरै शक्तिशाली भएको भन्दै आलोचना गरिएको छ। नेपालमा हुने यस्ता निर्वाचनमा विदेशी राष्ट्रहरूले प्रभाव पार्न खोज्ने चिन्ता पनि छ। यस्ता ठूला परिवर्तनहरू गर्नुअघि राजनीतिक नेता र विज्ञहरूले जोखिम र दीर्घकालीन परिणामहरूबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ।
नेपाल जस्तो सानो देशका लागि सात प्रदेश हुनु अनावश्यक छ। आजका राजनीतिक नेताहरूको मुख्य जिम्मेवारी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने (ताकि युवाहरू विदेश जानु नपरोस्) र जनताको जीवनस्तर सुधार्ने हुनुपर्छ। सरकारले कृषि, पर्यटन र साना उद्योगहरू जस्ता तुरुन्तै आम्दानी दिने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। आत्मनिर्भर बन्नु नै मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ।
निष्कर्षमा, नेपाललाई एक स्थिर र व्यावहारिक राजनीतिक प्रणालीको आवश्यकता छ जसले सबै जनताका लागि काम गरोस्। कोही वर्तमान संविधानलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने विश्वास गर्छन् भने कोही संशोधनमार्फत क्रमशः सुधारको पक्षमा छन्। २००६ सालको जनआन्दोलन (२०६२/६३ को आन्दोलन) पछि नेपालले लोकतन्त्रको वर्तमान मोडलमा धेरै वर्ष परीक्षण गरिसकेको छ। अब देशले थप समय खेर फाल्न सक्दैन। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, राजनीतिक नेताहरूले कुनै समय १९९० को संविधान (२०४७ को संविधान) लाई विश्वकै उत्कृष्ट मध्ये एक भनेका थिए। त्यसैले, विश्वकै उत्कृष्ट संविधानलाई किना स्वीकर नगर्ने ?
