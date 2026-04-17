नेपालको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब रुपैयाँ नाघ्यो

नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ, जसले सरकारी ऋण लिने प्रवृत्तिमा तीव्र वृद्धि र देशको वित्तीय स्वास्थ्यमा बढ्दो दबाब झल्काउँछ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमास (मध्य जुलाईदेखि मध्य अप्रिलसम्म) को अन्त्यसम्म बक्यौता ऋण २९.३३ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
कुल ऋणमध्ये १३.८८ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र १५.४५ खर्ब रुपैयाँ बाह्य दायित्व रहेको छ। केवल नौ महिनामा सरकारले ३ खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ नयाँ ऋण थपेको छ, जुन वार्षिक ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँको ऋण लक्ष्यको ५८.४५ प्रतिशत हो।
मुद्रा विनिमय दरको उतारचढावले थप भार बढाएको छ। नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनका कारण समीक्षा अवधिमा बाह्य ऋण दायित्व १ खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँले बढेको छ। परिणामस्वरूप, गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रहेको २६.७४ खर्ब रुपैयाँबाट सार्वजनिक ऋण अहिले झन्डै २९.५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
प्रति व्यक्ति आधारमा हेर्दा, हाल प्रत्येक नेपालीले औसतमा १ लाख ५९४ रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण बोकेको छ, जुन पछिल्लो जनगणनाअनुसार २ करोड ९१ लाख ६० हजार जनसंख्यामा आधारित छ। कुल ऋणमध्ये ५२.६९ प्रतिशत बाह्य ऋण र ४७.३१ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको छ।
सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४८.०४ प्रतिशत पुगेको छ, जसमा आन्तरिक ऋण २२.७३ प्रतिशत र बाह्य ऋण २५.३१ प्रतिशत रहेको छ।
पहिलो नौ महिनामा सरकारले ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्यविरुद्ध २ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ भने २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको लक्ष्यविरुद्ध ६४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्र बाह्य ऋण उठाएको छ। यसले आन्तरिक ऋणमा ७८.३६ प्रतिशत र बाह्य ऋणमा केवल २७.६० प्रतिशत उपलब्धि देखाउँछ।
ऋण सेवा लागत पनि बढ्दो क्रममा छ। समीक्षा अवधिमा सरकारले मूलधन र ब्याज भुक्तानीमा २ खर्ब ५८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन वार्षिक विनियोजनको ६२.८८ प्रतिशत हो। यसमा १ खर्ब ६३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक मूलधन भुक्तानी, ४५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ब्याज, ४० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बाह्य मूलधन र ८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बाह्य ब्याज समावेश छन्।
विशेषज्ञहरूले नेपाल “ऋण जालो” मा प्रवेश गरिरहेको चेतावनी दिएका छन्, जहाँ नयाँ ऋण पुराना दायित्व तिर्नका लागि बढी प्रयोग भइरहेको छ, उत्पादनमूलक लगानीका लागि होइन। कमजोर राजस्व संकलनले समस्या झन् जटिल बनाएको छ, जहाँ सरकारी आम्दानीले नियमित खर्च मात्र धान्न सकिरहेको छ र पूँजीगत खर्चका लागि ऋणमा निर्भर रहनुपरेको छ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार ऋण आदर्श रूपमा प्रतिफल दिने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिनु पर्छ। तर नेपालमा धेरैजसो ऋण कम उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ। उनीहरूले आर्थिक प्रतिफल दिने र राजस्व बढाउने परियोजनामा लक्षित लगानीको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
पछिल्लो सात वर्षमा सार्वजनिक ऋण झन्डै दोब्बर भएको छ, जुन आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४.३३ खर्ब रुपैयाँ थियो। यस अवधिमा ऋण–जीडीपी अनुपात पनि ३८.०५ प्रतिशतबाट बढेर ४८ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ।
विश्लेषकहरूले आन्तरिक ऋणलाई निश्चित परियोजनासँग जोडेर प्रतिफल सुनिश्चित गर्न र पारदर्शिता बढाउन सुझाव दिएका छन्। साथै, राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्न सरकारले गति दिनुपर्ने उनीहरूको जोड छ, ताकि आर्थिक लाभले बढ्दो ऋण दायित्वलाई केही हदसम्म सन्तुलन गर्न सकोस्।
